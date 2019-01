EU plant für Zeit nach Scheitern des Brexit-Votums

Läuft im Londoner Parlament wider Erwarten alles klar, kann der Austritt am 29. März erfolgen und der Austrittsvertrag am 30. März in Kraft treten - und Großbritannien verlässt die EU, die noch diese Woche das Verfahren für die Ratifizierung im Europaparlament einleiten will. Zwar gebe es nach Angaben von Diplomaten wieder „ein kleines Problem mit Spanien“ und dessen Mitwirkung an einem Gibraltar-Komitee, doch könne Madrid das Verfahren auch nicht aufhalten. Die EU-Abgeordneten sollen dann in ihrer Plenarsitzung im März darüber abstimmen. Der Vertrag muss von beiden Parlamenten ratifiziert werden.