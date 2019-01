Sibylle Rauch: Busen-OP vor dem Dschungelcamp

Frisch „gepimpt“ fürs Dschungelcamp: Sibylle Rauch hat sich extra für die Teilnahme an der Urwald-Show, die am Freitag auf RTL startet, noch einmal unters Messer gelegt. Das Silikon in ihren ohnehin schon prallen Brüsten sollte ausgetauscht werden. „Der Busen ist wieder traumhaft, dank meinem Doktor in Wien“, schwärmte die Sex-Ikone im Interview mit der „Hamburger Morgenpost“ über ihre neue Oberweite.