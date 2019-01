Kaiser Maximilian I. regiert 2019 in Tirol

Große Tagung in Innsbruck

Viele Fachleute werden ab 18. März bei einer Tagung zu Maximilian in Innsbruck erwartet. Markus Debertol vom Instituts für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie koordiniert den Tiroler Teil der Veranstaltung mit weiteren Stationen in Wels und Wien. Debertol betont, dass die Vorträge auch für ein breites Publikum gedacht sind. Die Uni Innsbruck hat mit Heinz Noflatscher einen der führenden Experten zu Maximilian im Haus. Zu forschen gibt es noch genug. Debertol verweist auf das Tiroler Landesarchiv mit seinem umfangreichen Maximilian-Bestand. Die große Sensation an neuen Erkenntnissen sei wohl nicht mehr zu erwarten, meint Debertol, „aber es gibt viele Detailfragen“. Ein aktuelles Forschungsfeld ist das Leben am Hof. Beziehungen, Machtgefüge, Mentalitäten - spannende Geschichten, die Geschichte lebendig machen.