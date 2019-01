Mittlerweile 18 Salzburger Schulen geschlossen

Laut Bildungsdirektion bleiben derzeit 18 Schulen in Salzburg zu. Die meisten davon liegen im tief verschneiten Tennengau. Betroffen sind St. Koloman, Voglau, Radochsberg, Annaberg, Lungötz, Rußbach, Abtenau und Dienten. Zurück in den Unterrricht müssen die Volksschulkinder in Faistenau, Hintersee, Hof und Krispl-Gaißau. In Abtenau sind außerdem die Neue Mittelschule, die Sonderschule und das Polytechnikum zu, in Annaberg die Neue Mittelschule.