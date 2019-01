Bakuchiol: Sagen Sie Ihren Falten den Kampf an

Retinol gilt als absolute Wunderwaffe gegen Falten. Allerdings werden nicht nur die von dem hochkonzentrierten Vitamin A angegriffen, sondern die ganze Haut, was zu Trockenheit, Reizungen und Rötungen führen kann. Aber Sie müssen für den Traum von jugendlichem Aussehen dennoch nicht sofort zum Beauty Doc laufen oder ihn gar an den Nagel hängen. Denn es gibt eine natürliche Alternative. Bakuchiol nennt sie sich und wird aus der Psoralea Corylifolia oder auch Babchi genannt, gewonnen. Sie spielt eine bedeutende Rolle in dem indischen Ayurveda sowie in der traditionellen Chinesischen Medizin. Mit vergleichbaren Ergebnissen wie Retinol verringert Bakuchiol Falten, glättet die Textur und sorgt für eine Kollagenbildung und mehr Elastizität. Doch in dem Antioxidant steckt sogar noch mehr: Es hat entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften, was es ideal für fettige oder zu Akne neigenden Hauttypen macht. Die besten Produkte mit dem Alleskönner aus der Natur finden Sie hier.