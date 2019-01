Mit dieser Taxidrohne überfliegt man den Stau

Der Helikopterhersteller Bell hat die Elektronikmesse Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas als Bühne für ein ehrgeiziges neues Projekt genutzt und seine kommende Taxidrohne Nexus vorgestellt. Das sechsrotorige Luftfahrzeug soll in naher Zukunft erste Flugtests absolvieren und könnte langfristig als Lufttaxi für betuchte Kunden in Stellung gebracht werden.