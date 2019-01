Mindestsicherung: Wien will Entwurf nicht umsetzen

Es war einer der seltenen gemeinsamen Auftritte von Wiener rot-grünen Spitzenpolitikern: Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und die neue Grünen-Chefin Birgit Hebein haben am Donnerstag zur Pressekonferenz geladen. Eigene Pläne für die Stadt wurden nicht vorgestellt, dafür gab es massive Kritik am türkis-blauen Mindestsicherungmodell. Die Bundeshauptstadt werde den vorliegenden Regierungsentwurf - falls er in dieser Form kommt - nicht umsetzen. Der Entwurf sei „ein echter Wahnwitz“, sagte Hacker.