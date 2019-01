900 Haushalte in Salzburg haben keinen Strom

Dazu greife man verstärkt auch auf Spezialisten anderer Netzgesellschaften zurück. Seit Donnerstag seien etwa gut ein Dutzend Spezialisten der „Kärnten Netz GmbH“ in Salzburg im Einsatz. In den Abendstunden war es den Technikern und Monteuren zunächst gelungen, die Stromversorgung im Bundesland für alle bis auf 90 Kunden wieder herzustellen, der in tieferen Lagen nasse und schwere Neuschnee verschärfte die Situation dann aber wieder.