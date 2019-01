Diese Beauty-Trends sind äußerst bizarr

Mit Grauen und Schrecken schauen die älteren Generationen auf ihren Beauty- und Mode-Geschmack aus zum Beispiel den 1980er-Jahren zurück. Jedes Jahrzehnt hatte seine Trends, die heute nur mehr lächerlich wirken (auch wenn sich in der Mode alle 20 bis 30 Jahre alles wiederholt). Doch was sind überdimensionale Schulterpolster und Glockenhosen gegen „Trends“, die uns so mancher Instagram-User bringt? Seht selbst: