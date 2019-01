Bundesforste bremsen Jäger bei Wild-Fütterung

„Die Fütterungen im Angertal wurden deshalb aufgelassen, weil der Wildbestand künstlich hochgezüchtet wurde und so hoher Schaden am Schutzwald entstand“, so Bundesforste-Sprecherin Pia Buchner. Thomas Tscherne kontert: „Wir haben bereits 2016 auf 1.550 m Seehöhe 30 verhungerte Rehe gefunden, weil die Fütterung nicht mehr bestückt wurde und das Sterben geht weiter.“ Für die Bundesforste sind das „unbewiesene Behauptungen, die sich nicht belegen lassen.“