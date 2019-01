Sexy Ex-Freundin: „Ronaldo ist ein Psychopath“

Sexy Ex-Freundin

Lennard hat sich laut eigenen Angaben vor rund zehn Jahren mehrmals mit Ronaldo getroffen und auch in den letzten 18 Monaten öfter mit dem Superstar Kontakt gehabt. Was sie dabei erlebt hatte will die 35-jährige Engländerin nun nützen, um den fünffachen Weltfußballer hinter Gitter zu bringen. Deshalb forderte sie Leidensgenossin Mayorga, die behauptet, sie sei 2009 in Las Vegas von CR7 vergewaltigt worden, und ihre Anwälte via Twitter dazu auf, sie zu kontaktieren: „Ich habe Informationen, von denen ich glaube, dass sie für Ihren Fall von Nutzen sind“, schreibt Lennard auf ihrem Account, der mittlerweile der Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich ist.