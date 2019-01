Amazon wegen WLAN-Bestellknöpfen vor Gericht

Einen kleinen WLAN-Knopf an die Waschmaschine kleben und Waschmittel oder andere Produkte des täglichen Bedarfs fortan per Knopfdruck nachordern - solche „Dash“ genannten Bestellknöpfe bietet Amazon Kunden seit einigen Jahren neben Österreich auch in Deutschland an. Ob der Online-Händler dies dort aber weiterhin tun darf, soll jetzt das Oberlandesgericht München entscheiden.