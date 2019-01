Fuchs und Prohaska zu Riberys Steak-Skandal

Christian Fuchs dazu:

Bilder, Storys und kurze Postings. Seit Jahren beschäftige ich mich mit sozialen Medien, hatte in England sogar einmal eine Vermarktungsfirma. Wir arbeiteten mit sechs Spielern aus der Premier League zusammen, kümmerten uns um deren Internet-Auftritte und handelten Werbedeals aus. Eine interessante Branche. Und sicherlich ein Business-Zweig, der in den nächsten Jahren weiter eine große Rolle spielen wird. In der Meistersaison mit Leicester 2015/16 postete ich für meine Follower fast täglich News vom Platz oder aus der Kabine - aber ohne zu viele Geheimnisse zu verraten.