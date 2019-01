So schräg ist Aquamarins WG-Alltag

Erst kürzlich ist Aquamarin in die TOP5 Influencer WG gezogen. Der Alltag in der WG ist ziemlich chaotisch, nicht zuletzt wegen seiner Mitbewohnerinnen. Funkelnde Kleider, schräge Angewohnheiten ... Womit sich Aquamarin sonst noch so herumschlagen muss, zeigt er euch in seinem neuen Vlog.