„Mordversuch“ am Steuer: Geisterfahrer angeklagt!

Gerichtssprecher Christian Liebhauser erklärt die Dramatik in dem Fall: „Es liegen zwei Gutachten vor. Ein Kfz-Sachverständiger hat festgestellt, dass unmittelbar vor dem Aufprall weder gebremst noch gelenkt wurde - daher wird in der Anklage ein Tötungsvorsatz angenommen.“ Was bedeutet, dass der Lenker auch den Tod anderer Menschen in Kauf genommen hätte.