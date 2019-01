9:0 - ManCity feiert Torgala - hier das Video

Was für ein Spiel? Was für eine Torgala? Manchester City hat Außenseiter Burton Albion im englischen Ligacup-Halbfinale förmlich überrollt und kann für das Endspiel planen. Der Titelverteidiger fertigte den chancenlosen Drittligisten am Mittwochabend im Halbfinal-Hinspiel mit 9:0 (4:0) ab. Mann des Abends beim Schützenfest war der Brasilianer Gabriel Jesus mit seinen vier Toren in der 30., 34., 57. und 65. Minute. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.