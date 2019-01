In Privatklinik Wehrle wurden 603 Babys geboren

„Ich freue mich, dass das hohe Engagement unseres gesamten Teams ‚Rund um die Geburt‘ sich auch auf die steigenden Geburtenzahlen so positiv auswirkt. Wir spüren das große Interesse an unserer Klinik ja auch bereits bei unseren monatlichen Informationsabenden“, resümiert Magdalena Domanig, Leitung der Geburtenstation der Privatklinik, das Jahr 2018 auch ein bisschen stolz. Denn die Geburtenzahl im zu Ende gegangenen Jahr kann sich wirklich sehen lassen: Über 600 Babys kamen in der traditionellen Geburtsklinik das letzte Mal im Jahr 1978 zur Welt.