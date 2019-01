Erneut Messermord in NÖ: Ex-Freundin erstochen!

Zweiter Mord binnen 24 Stunden

Erst am Dienstag war eine 40-jährige Frau vor ihrem Wohnhaus in Amstetten erstochen worden. Die vierfache Mutter wurde vor den Augen ihrer Kinder ermordet. Ihr 37-jähriger Ehemann verschanzte sich anschließend in der Wohnung, ehe der Mann mit türkischen Wurzeln von Cobra-Beamten festgenommen werden konnte. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.