Kurden nehmen in Syrien deutschen IS-Kämpfer fest

Kurdische Kämpfer haben in Syrien nach eigenen Angaben einen deutschen Dschihadisten und sieben weitere ausländische Extremisten gefangen genommen. Wie die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) am Mittwoch auf ihrer Website mitteilten, wurden die mutmaßlichen Mitglieder der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat am Sonntag und Montag gefasst.