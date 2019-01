Hunderte Hackerangriffe auf das Stromnetz

„Wir sind uns der hohen Verantwortung bewusst. Denn es geht um die elektrischen Lebensadern Österreichs. Die gesamte Systemlänge in unserem Netz beträgt mehr als 6700 Kilometer. Die Integration komplexer IT-Systeme in bestehende Strukturen bildet dabei die größte Herausforderung“, bestätigt Austrian-Power-Grid-Technik-Vorstand Gerhard Christiner, der Cybersecurity jetzt zur Chefsache erklärt hat und diese mit höchster Priorität vorantreiben will, damit die wichtigste Infrastruktur der Republik vor dem Kollaps bewahrt wird.