Sechs Meter: Ausseer „Land unter“

Loser: Schwachschichten in der Schneedecke

Damit ist der Ortschef sicher gut beraten, denn die Bedrohung nimmt immer weiter zu. „Ich hab’ gerade neue Schneeprofile erstellt“, erzählt Markus Raich, Einsatzleiter der Bergrettung und ebenfalls Lawinenkommissar. Ergebnis: sechs Meter am Loser! In den Triebschneehängen sei es noch mehr, so Raich, dem vor allem die vielen Schwachschichten in der Schneedecke Sorgen bereiten.