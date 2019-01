Vielfalt der SPÖ und Ethik im Magistrat

Darüber wird derzeit in den Amtsstuben der Stadt geredet: Am 22. Jänner veranstaltet die Magistratsdirektion in der TriBühne Lehen den Workshop „Ethik in der Führung“ , bei dem unter anderem der Erzabt von St. Peter, Korbinian Birnbacher, referiert. Das Thema erinnert so manchen Beamten an die nicht rechtskräftigen Verurteilungen von Heinz Schaden, Magistratsdirektor Martin Floss und Finanzdirektor Axel Maurer in der Swap-Causa.