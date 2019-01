Winter lässt das Land nicht los!

In Teilen von Salzburg gilt seit dem Mittwochnachmittag Lawinenwarnstufe 5 und damit die höchste Stufe. Wegen der Lawinengefahr sind auch weiterhin einige Hauptverkehrswege, wie etwa die B311 zwischen Weißbach und Saalfelden, der Dientener Sattel oder der Pass Lueg gesperrt. Vielerorts kämpft man verzweifelt gegen die Schneemassen, wie etwa in Faistenau. „Das letzte mal hatten wir 2006 ähnlich viel Schnee in so kurzer Zeit“, sagt Maria Scheiberbauer beim „Krone“-Lokalaugenschein. Kurz zuvor musste sie sich den Gang zu ihrer Haustüre freischaufeln – er ist mittlerweile zwei Meter hoch.