Lastwagenlenker wurde in Führerhaus eingeklemmt

Ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden lenkte einen Müll-Lkw auf der Mattseer Landesstraße im Ortsgebiet von Pfaffstätt in Richtung Mattighofen. Bei Straßenkilometer 3,415 wollte er nach links in ein Firmengelände einbiegen. Er musste seinen Lkw dazu stark abbremsen. Dies dürfte ein nachkommender 55-jähriger Lkw-Lenker aus Salzburg übersehen haben und rutschte mit seinem Lkw auf der glatten Fahrbahn in das Heck des abbiegenden Müll-Lkw.