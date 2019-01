Das sind die skurrilsten Erotik-Kalender der Welt

Platz 5: Der Kalender der australischen Feuerwehr

Das haben die Feuerwehrmänner in Down Under erkannt: Neben entblößten Sixpacks gibt es in ihrem Kalender auch viele niedliche Tiere zu bestaunen. Ihr Konzept haben sie in den 26 Jahren weiterentwickelt - denn ausziehen kann sich schließlich jeder - und ihrer Nacktheit eine Prise Flauschfaktor hinzugefügt. Mit dieser findigen Idee soll ordentlich Geld für ein Kinderspital und die Forschung für Brandopfer in die Kassen gespült werden.