Mit Ziegel auf Polizisten geworfen: Einweisung

„Das ist gar nicht so einfach“

Also flüchtete er aufs Dach - und begann Dachziegel zu lösen und damit zu werfen, auf Menschen und Autos: „Das ist gar nicht so einfach“, grinste er. 50 sollen es gewesen sein, rechnet ihm Frau Rat vor. „I hab‘s net gezählt“, so die Antwort. Letztlich konnte ihn erst das Sonderkommando mit Tasern außer Gefecht setzen. „Vier Elektroschocks waren notwendig, wie hält man das aus?“, wundert sich die Richterin. „Vielleicht weil ich sportlich bin“, so die Überlegung des Betroffenen. Der nun wieder in die Anstalt muss.