2x2 Tickets für das „Ja Ja Ja Festival“ gewinnen!

2x2 Tickets gewinnen!

Bei uns können Sie 2x2 Tickets für das „Ja Ja Festival“ am 25. Jänner im Wiener WUK gewinnen. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail mit dem Kennwort „Ja Ja Ja“ und Ihren Daten an pop@kronenzeitung.at und schon sind Sie im Rennen um die begehrten Preise. Einsendeschluss ist Donnerstag, 17. Jänner, 12 Uhr. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Außerdem findet das Festival am 24. Jänner im Salzburger Rockhouse und am 26. Jänner im Grazer Orpheum statt. Weitere Infos und Karten erhalten Sie unter www.oeticket.com.