Weltcup-Rennen der Damen in St. Anton abgesagt!

Ob die Rennen woanders nachgeholt werden können, ist noch offen. Der ÖSV sei prinzipiell bestrebt, Rennen in Österreich zu behalten, hieß es dazu aus dem Büro des Skiverbandes in Innsbruck. FIS-Renndirektor Atle Skaardal hält es für möglich, dass man etwa die Abfahrt nächste Woche am Freitag vor den traditionellen Dolomiten-Speedrennen in Cortina d‘Ampezzo durchführt. „Das wäre naheliegend“, sagte Skaardal. Zusätzlich den Super-G am Montag an das Cortina-Programm anzuhängen, „wird es aber eher nicht spielen“, vermutete Skaardal. Man brauche nun aber etwas Zeit, um eventuelle Verlegungen der Arlberg-Rennen zu klären. Damit entfallen auch die geplant gewesenen Comebacks von US-Star Lindsey Vonn und der Österreicherin Cornelia Hütter. Beide wollten nach Verletzungen am Arlberg wieder auf die Rennpisten zurückkehren.