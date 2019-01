Millionärsgattin in Norwegen aus Villa entführt

Seit mehr als zwei Monaten ist die Frau eines der reichsten Männer Norwegens in der Gewalt von Entführern - von der 68-jährigen Elisabeth Falkevik Hagen fehlt jede Spur. Ihre Kidnapper ließen lediglich eine Lösegeldforderung in Kryptowährung zurück. Es soll sich dabei um einen Betrag in Millionenhöhe handeln.