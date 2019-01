Amazon-Scheidung: Wie viel bekommt Jeff Bezos‘ Ex?

2007 hatte sich das Ehepaar für 24,45 Millionen Dollar eine Villa in Beverly Hills gekauft. 2017 kauften sie das Nachbargrundstück mit Villa für 12,9 Millionen Dollar noch dazu. Das meiste Land - fast 200.000 Hektar - besitzen die Eheleute Bezos in den Bezirken Culberson und Hudspeth in West Texas. Darunter auch die Familien-Ranch ausserhalb der Kleinstadt Van Horn. 2016 erwarben die Bezos’ für 23 Millionen ein ehemaliges Textilmuseum in der Kalorama-Nachbarschaft in Washington DC. In der Enklave leben unter anderem auch die Obamas sowie Ivanka Trump und Jared Kushner.