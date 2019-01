The Last Internationale: Rock‘n‘Roll mit Wut

Wut im Bauch

Doch es wären nicht The Last Internationale, wenn es zum Entstehungsprozess nicht auch noch andere Stolpersteine gegeben hätte. In diesem Fall die Vorbereitungszeit in Los Angeles. „Wir waren eine Zeit lang künstlerisch am Boden. Die Songs entstanden in einer tumultartigen Zeitspanne“, erklärt der Gitarrist, „die Stadt ist eine verdammte Schlangengrube. Jeder, mit dem du etwas Essen gehst könnte ein hinterhältiger Bastard sein, der dich aussaugen will. Die Stadt ist wie ein Kriegsgebiet für Künstler. Jeder will dich nach deinem Gutdünken instrumentalisieren und in eine gewisse Richtung drehen. Jeder fragt dich, wie es dir geht und nie ist etwas dahinter. Überall nur affektiere Scheißfreundlichkeit.“ Mit der Wut im Bauch rockt es sich am besten - „Soul On Fire“ eben.