Gemeindebund fordert Glasfaser für jeden Haushalt

Österreich zählt in der EU zu den Schlusslichtern beim Glasfaserausbau. „Datenstränge sind die Autobahnen des 21. Jahrhunderts“, betonte Riedl, der auch Präsident des niederösterreichischen Gemeindebundes ist. Glasfaser müsse als Grundnetz und Basis für die fünfte Mobilfunk-Generation 5G ausgebaut werden, so die Forderung vor dem Neujahrsempfang des niederösterreichischen Gemeindebundes am Samstag, an dem auch Bundeskanzler Sebastian Kurz und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) teilnehmen werden.