Senol D.: Ehefrau mit 38 Messerstichen getötet

„Da muss erst wieder was passieren“

„Da muss erst wieder was passieren, dass sie was machen. Leider“, postete eine Userin in der Facebook-Gruppe vor zwei Wochen. Am Dienstag griff Senol D. zu einem Küchenmesser und stach in dem gemeinsamen Haus in Greinsfurth auf seine 40 Jahre alte Ehefrau Aurelia S. ein - vor den Augen der drei von vier Kindern im Alter zwischen einem Jahr und 18 Jahren. Wie Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am späten Mittwochnachmittag bekannt gab, rammte der Mann - nicht wie bisher angenommen dreimal - sondern sogar bis zu 38 Mal das Messer in den Körper seiner Frau - sie erlag ihren schweren Verletzungen.