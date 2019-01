Vier neue Hundewiesen in der Stadt Graz

Die Hundesteuer wurde per 1. Jänner abgeschafft - die Stadt nimmt dennoch ein ordentliches Sümmchen für die Vierbeiner in die Hand. 235.000 Euro fließen in die Errichtung von drei neuen Hundewiesen ab März. 2020 kommt eine weitere dazu. Danach soll jedes Jahr zumindest ein weiteres Areal für Hunde aufsperren.