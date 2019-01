Salihi spielte im Herbst trotz schwerer Krankheit!

Wunschspieler Akyildiz

„Er hat jede Zeit dieser Welt“, macht Fellner, der ab heute wieder für drei Tage an seiner Pro-Lizenz arbeitet, klar. Obwohl der Coach gerade in der Offensive auf Besserung hofft. „Wir haben nur 17 Tore gemacht, das ist zu wenig.“ Offensiv-Wunschspieler ist Volkan Akyildiz, der von Altach an Austria Klagenfurt verliehen, dort aber bisher torlos - und daher unglücklich ist.