Hausmittel gegen Mediziner-Mangel

Außerdem werden die Studienplätze in der Privatuni Krems um knapp hundert auf 450 aufgestockt, kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner via ORF Niederösterreich an. Sie fordert ähnliche Initiativen vom Bund ein: „Immer weniger wollen eine Praxis auf dem Land übernehmen, weil immer mehr Mediziner die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bevorzugen.“ Gesundheitszentren könnten Abhilfe schaffen.