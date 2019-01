Kirtags-Schlägerei endete vor Gericht

Viel Alkohol dürfte auf dem Marzer Kirtag im vergangenen Jahr geflossen sein. Kurz darauf flogen zwischen zwei Besuchern unschöne Worte, danach die Fäuste. Am Ende blieb einer der Männer verletzt zurück. Darüber, was geschehen ist, gibt es verschiedene Versionen. In Eisenstadt vor Gericht fand jetzt der Showdown statt.