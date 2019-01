Lawine! Keine Züge zwischen Innsbruck und Seefeld

Wegen der hohen Lawinengefahr ist am Mittwochnachmittag der Zugverkehr auf der Mittenwaldbahn auch zwischen Innsbruck und Seefeld in Tirol eingestellt worden. Zum Glück: Denn wie Augenzeugen berichten und per Handyfoto festhielten, ging am so genannten Hechenberg im Bereich Kranebitten eine Staublawine ab.