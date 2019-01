Ulbing/Karl gewinnen Teambewerb in Bad Gastein

Juritz/Mathies hatten wie Schöffmann/Payer die Pre-Finals bestreiten müssen, nach erfolgreicher Bewältigung scheiterten sie im Achtelfinale um 0,9 Sekunden an Hofmeister/Baumeister. Vor den Weltmeisterschaften ab 31. Jänner in Solitude/Utah stehen im Weltcup noch am Samstag nächster Woche ein Riesentorlauf in Rogla in Slowenien sowie eine Woche später Slalom-Einzel und -Teambewerb in Moskau auf dem Programm.