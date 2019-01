Sexismus-Vorwurf wegen Nymphe der styriarte

Auf Brüste verzichtet

Seitens der styriarte heißt es: Bei dem Bild handle es sich um Daphne, eine Figur aus den Metamorphosen von Ovid. „Dafne in Lauro“, die Oper von Johann Joseph Fux, sei das Hauptstück der heurigen styriarte. Und weiter: „Daphnes Geschichte ist tragisch und durchaus in einem Missbrauchskontext zusehen. Sie ist eine Nymphe, die vom Gott Apoll begehrt wird. Sie erwidert die Zuneigung nicht. Um seinen körperlichen Nachstellungen zu entgehen, verwandelt sie sich in höchster Not in einen Lorbeerbaum.“