Alaba gewährt intime Einblicke ins Bayern-Camp

Vom 4. bis 10. Januar schuften und schwitzen die Bayern-Profis bei der Winter-Vorbereitung in Doha/Katar. Mittendrin statt nur dabei: David Alaba! Als „Kamerakind“ der Bayern führt der ÖFB-Star die Fans des Deutschen Rekordmeisters via Instagram durch seinen Tag. Und der hat es in sich!