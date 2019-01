Von CES verbannt: Eklat um preisgekrönten Vibrator

„CES hat keine Kategorie für Sexspielzeug“

Doch Lora DiCarlo wurde nicht nur die Auszeichnung wieder aberkannt. Das Start-up durfte seine Erfindung auch nicht mehr in den CES-Hallen ausstellen. Die Begründung der Veranstalter: „Die CES hat keine Kategorie für Sexspielzeug.“ Tatsächlich finde man in den weitläufigen Hallen aber einige Stände, die Virtual-Reality-Pornografie vorführen, heißt es in dem Bericht. Daraus sei zu schließen, dass die Darstellung des Gebrauchs von Sexspielzeug auf der VR-Brille aus Veranstaltersicht in Ordnung sei, während die nötigen Gerätschaften wiederum tabu seien. Eine Doppelmoral.