Vlhova jubelt: „Der beste Tag meines Lebens“

Super Stimmung

Während Shiffrin nun eine einwöchige Pause bis Kronplatz bekommt, war Vlhova nach Flachau das Titelthema in praktisch allen slowakischen Medien. Ihre Fans machen bei Rennen mittlerweile fast so viel Wirbel wie früher die kroatischen wegen Janica Kostelic. Punkto Popularität liegt in der Slowakei nur noch Rad-Star Peter Sagan vor Vlhova. Die 1,80 Meter große Athletin aus Liptovsky Mikulas ist mit drei Saisonsiegen die Technik-Aufsteigerin des WM-Winters. Dabei hatte sie sich vor Flachau in allen fünf Saisonslaloms jeweils Shiffrin geschlagen geben müssen. Zuletzt hatte sie die Amerikanerin aber auch im City Event von Oslo bezwungen und davor am Semmering ihren ersten Riesentorlauf gewonnen.