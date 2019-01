ZAMG-Experte: „Nur kurze Pause am Wochenende“

In vier Bundesländern herrscht bereits höchste Lawinenwarnstufe und es kommen in den nächsten Tagen enorme Neuschneemengen dazu. Laut Thomas Krennert von der Zentralanstalt für Meteorolgie und Geodynamik (ZAMG) kann vor diesem Hintergrund noch keine Entwarnung in den betroffenen Regionen in Salzburg, Ober- und Niederösterreich bzw. der Steiermark gegeben werden. Denn nach einer kurzen Ruhepause am Freitag und Samstag bestimmen ab Sonntag Regen und Schnee wieder das Wettergeschehen, erklärt der Meteorologe im krone.at-Gespräch mit Gerhard Koller.