Spaß im Nass

Vorbereitung in der eigenen Badewanne

Nehmen Sie Ihren Nachwuchs ab der zehnten Lebenswoche bei 37 Grad mit in die Badewanne, gewöhnen Sie Gesicht und Kopf an die Tropfen. Temperatur vor Kursbeginn dann langsam senken. Da in manchen Bädern Duschpflicht herrscht, öfter einmal auch zu Hause ausprobieren. Eine gewissen Unterkühlungsgefahr ist gegeben. Entzündungen des Gehörgangs, seltener des Mittelohrs und Erkältungen können vorkommen. Ansteckung mit Rotaviren führt mitunter zu Brechdurchfällen, denn diese überleben selbst in gechlorten Schwimmbecken. Eine Schluckimpfung schützt davor. Nach dem Baden das meist müde Baby gleich gut abtrocknen, aufwärmen und ein Fläschchen oder die Brust anbieten. Zu einem vorzeitigen Ende des Badespaßes müssen blaue Lippen, blasse Fingernägel ebenso wie unruhiges, Wärme suchendes Verhalten führen.