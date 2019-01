„Ben is Back“: Drogendrama mit Julia Roberts

Während der erste Teil des Filmes von Verständnis und zarter Annäherung geprägt ist, wandelt sich der überraschende Besuch in der Folge zum dramatischen Krimi. Regisseur Peter Hedges („About A Boy“, „Pieces Of April“ u. a.) beweist einmal mehr ein feines Gespür für fragile Familienbande, und er holt dafür seinen eigenen Sohn Lucas vor die Kamera, der schon in „Manchester By The Sea“ imponierte und nun mit brüchiger Psyche und Sucht restlos überzeugt.