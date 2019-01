„Meine Brille kann ich jetzt ruhig verlegen“

In Sekundenschnelle zu neuer Sehkraft

Zunächst wurden die Augen zur Betäubung eingetropft. Die Behandlung selbst dauerte dann etwa acht bis zehn Minuten, wobei die Korrektur der obersten Schicht der Hornhaut durch den Laserstrahl nur einige Sekunden in Anspruch nimmt. Durch das so genannte „Eye-Tracking-System“ arbeitet die Maschine sehr genau und reagiert auf kleinste Augenbewegungen. Danach erhielt die Patientin entzündungshemmende Tropfen sowie eine Verbandskontaktlinse als Schutz. Diese wurde nach ein paar Tagen entfernt. Nachkontrollen sind nötig. „Eine Trans-PRK eignet sich bei Kurzsichtigkeit (bis zu minus 8 Dioptrien) sowie Hornhautverkrümmungen (Astigmatismus). Entscheidend ist die Anzahl der Dioptrien und die genaue Beschaffenheit der Hornhaut“, erläutert Dr. Atamniy. „Unsere Ergebnisse sind sehr gut, Komplikationen durch modernste Methoden heute nur noch selten. Allerdings lässt sich nie ausschließen, dass die Fehlsichtigkeit wieder auftritt. Diese kann man, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, nochmals nachkorrigieren.“