„Robin Hood“: Kultiger Held im neuen Look

Heimgekehrt aus der Fremde - von einem Kreuzzug in Syrien, muss der englische Adelsspross Robin von Loxley (Taron Egerton, den wir als coolen „Kingsman“-Agenten kennen!) feststellen, dass man ihn für tot erklärt und enteignet hat. Zudem darbt das einfache Volk in bitterer Armut. Ein Unrecht, das Robin nicht hinnehmen will. Fortan stellt er sich als Robin Hood gegen den Sheriff von Nottingham (Ben Mendelsohn) und macht sich kämpferisch an das Umverteilen von Reichtum.