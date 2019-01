Bobic über Ribery: „Was bist du für ein Vollidiot“

Fredi Bobic spricht Klartext! Der Frankfurt-Sportboss von Adi Hütter sagt ganz offen, wie er auf den Steak-Skandal von Franck Ribery (siehe Video oben) reagiert hätte. Und das wäre beinhart gewesen! „Ich hätte wahrscheinlich gesagt: ‘Was bist du denn für ein Vollidiot?‘“, wird Bobic in deutschen Medien zitiert. Und: Der Sportdirektor der Eintracht geht auch davon aus, „dass die Bayern auch so in etwa mit ihm gesprochen haben.“