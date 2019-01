Kosten für Eigenheim und Mieten steigen auch 2019

In Wien schon Neuerungen

Schon jetzt gibt es aber einige Erleichterungen für Mieter – jedenfalls in Wien. Durch ein OGH-Urteil mussten die Lage-Zuschläge bei Altbauten neu geregelt werden. Fazit: Zwei Drittel des Wohnungsbestandes werden künftig günstiger angeboten. Außerdem gibt es neue Grundstücksregeln für geförderten Wohnbau, der günstigere Angebote vermehren sollte. „Eine Preisdämpfung ist in den nächsten Jahren trotzdem nicht in Sicht“, glaubt EHL-Chef Michael Ehlmaier.